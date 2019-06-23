Число туристов в Анталье превысило ее население в 2 раза

Анталью за пять с половиной месяцев посетило более 4,943 миллиона туристов из 180 стран.

Туристическую столицу Турции в прошлом году посетило около 14 миллионов иностранных туристов. Ожидается, что Анталья с численностью населения в 2,5 миллиона человек в 2019 году установит новый рекорд по посещаемости туристами.

По данным Управления культуры и туризма Антальи, туристическую столицу Турции, вошедшую в число популярных туристических центров мира, в июне посетило более 1,643 миллиона иностранных туристов.

По состоянию на 22 июня 2019 года, число посетивших Анталью иностранцев превысило 4,943 миллиона.

По числу туристов в Анталье лидируют Россия и Германия.

В аналогичный период 2018 года Анталью посетило более 4,214 миллиона человек.

Ожидается, что до конца года туристическую столицу Турции посетит более 14 миллионов человек.