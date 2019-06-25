Военные расходы стран НАТО превысят $1 триллион в 2019 году

НАТО ожидает, что военные расходы стран-участниц альянса превысят 1 триллион долларов США в 2019 году.

В прошлом году страны НАТО потратили на оборону более 970 миллиардов долларов, а с 2012 по 2018 — 6,6 триллиона долларов, говорится в отчете альянса, опубликованном во вторник.

По данным НАТО, в 2019 году больше всего на оборону потратят США — 730 миллиардов долларов, Великобритания — 60,4 миллиарда долларов, Германия — 54,1 миллиарда долларов, Франция — 50,7 миллиарда долларов и Канада — 21,9 миллиарда долларов.

В докладе прогнозируется, что военные расходы Турции, которые в прошлом году составили 14,1 миллиарда долларов, в текущем году достигнут 13,9 миллиарда долларов.

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военные расходы стран НАТО, за исключением США, выросли на 3,9% в 2019 году. По его словам, тема увеличения военных расходов государств альянса станет основной на предстоящей 26-27 июня встрече министров обороны НАТО.

«Сегодня мы впервые публикуем данные по оборонным расходам государств НАТО на 2019 год. Я рад сообщить, что реальное увеличение расходов в 2019 году в европейских странах НАТО и Канаде составляет 3,9%, — сказал он. — В этом году военные бюджеты по меньшей мере восьми государств НАТО достигнут отметки в 2% ВВП».

Столтенберг особенно подчеркнул важность расширения военных инвестиций для постоянного повышения эффективности сдерживания и обороны. Это приобретает особое значение в рамках выполнения задачи альянса по достижению военно-технологического доминирования в мире, в том числе в космосе и киберпространстве, включая разработки искусственного интеллекта.

Генсек НАТО выразил надежду, что большинство европейских государств альянса смогут достичь отметки в 2% к 2024 году. На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года на фоне незаконной оккупации Крыма Россией государства альянса приняли требование США повысить свои военные бюджеты до 2% ВВП в течение 10 лет. Как следует из опубликованного 14 марта годового отчета генсека НАТО за 2019 год, в реальности не все страны НАТО справятся с этой задачей к 2024 году.