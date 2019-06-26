Турция получит российские С-400 в июле, сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта»

Поставки зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начнутся в июле, степень готовности к ним составляет 99 процентов. Об этом сказал журналистам в Москве гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

«В настоящее время отрабатываем логистическую составляющую», — сказал Михеев.

По словам главы «Рособоронэкспорта», контракт реализован в рекордные сроки.

По его словам, при оплате оборонных поставок «Рособоронэкспорт» отказался от долларов и использует национальную валюту.

«Мы перестали использовать при оплате систему SWIFT и доллары. В этой связи реализация соглашений замедлилась. В этом году мы ожидаем доход в размере 13 миллиардов долларов», — сказал Михеев.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил в среду, что Турция получит российские комплексы С-400 в июле.

«Поставки состоятся в июле», — отметил он. «Там примерно картина ясная [с этим контрактом] как нам, так и туркам», — добавил Ушаков.

Он не исключил, что Путин может обсудить этот контракт на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которая состоится на полях саммита Группы двадцати 29 июня в Осаке.

«В России высоко ценят настрой турецкого руководства на выполнение этого контракта [о поставках С-400], невзирая на беспрецедентное давление США, требующих его пересмотра», — добавил представитель Кремля.

СМИ сообщают, что Турция в общей сложности приобрела у России два дивизиона С-400 «Триумф» по восемь пусковых установок в каждом.