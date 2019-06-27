Исключение Турции из программы F-35 ослабит НАТО — глава Минобороны

Трамп хорошо осведомлен о позиции Турции по С-400, заявил Эрдоган

Вывод Турции за рамки программы создания истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в значительной степени ослабит оборону и сдерживающую силу НАТО. Такое мнение высказал в четверг министр обороны Хулуси Акар.

«Самолет F-35 и безопасность программы важна для Турции не меньше, чем для США», — отметил министр.

Акар также напомнил, что программа F-35 коммерческое соглашение.

«На сегодняшний день мы выполнили все свои обязательства по программе F-35. В этом контексте мы до конца будем защищать свои права», — заявил он.

Акар находится в Брюсселе, где проходит встреча глав Минобороны стран-участниц НАТО. На полях саммита турецкий министр провел переговоры с главой Пентагона Марком Эспером и спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем США введут санкции и исключат из программы F-35.