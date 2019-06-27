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Регулятор ОАЭ одобрил сделку по турецкой «дочке» Сбербанка Denizbank

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано 27.06.2019 17:09
Регулятор ОАЭ одобрил сделку по турецкой «дочке» Сбербанка Denizbank

Emirates NBD Bank получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Emirates NBD получил одобрение регулятора ОАЭ на покупку Denizbank», — говорится в сообщении агентства.

Собеседники Bloomberg отмечают, что для закрытия сделки еще требуется одобрение банковского регулятора Турции.

Ранее Сбербанк сообщал, что рассчитывает на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка — Denizbank — до конца II квартала этого года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 миллиарда турецких лир (около 3,25 миллиарда долларов США). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым, общая стоимость сделки составила 15,48 миллиарда турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 — на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Северного Кипра).

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