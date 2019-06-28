В первые 5 месяцев 2019-го турпоток в Турцию вырос на 11,3%

Турцию в первые пять месяцев 2019 года посетили свыше 12 миллионов иностранных туристов, что на 11,3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом свидетельствуют статистические данные министерства культуры и туризма.

По данным ведомства, граждане России лидируют в январе-мае по числу туристов в Турции — 1,67 миллиона человек, что на 20,54% больше прошлогоднего показателя.

Второе и третье место заняли Германия — 1,2 миллиона и Болгария — 982 тысячи человек соответственно.

Непосредственно в мае Турцию посетили более 4 миллионов иностранных туристов, что на 9,34% больше прошлогоднего показателя.

В мае среди иностранных туристов также лидировали граждане России — 963 тысячи человек. Следом идут Германия — 410 тысяч и Великобритания — 310 тысяч туристов.

Наиболее посещаемыми туристическими провинциями Турции стали Анталья, Стамбул и Мугла.