Турция создает агентство по развитию и продвижению туризма

В Турции вскоре будет создано агентство по развитию и продвижению туризма. Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

На встрече с группой российских журналистов, прибывших в Анкару по приглашению Российско-турецкого форума общественности при Межпарламентской группе дружбы «Россия — Турция» Эрсой отметил, что власти Турции готовы выделить на рекламу туристического сектора крупный бюджет.

Новое агентство будет продвигать туристский продукт на внутреннем и мировом рынках.

Эрсой напомнил, что по решению правительства Турции впервые в истории страны туризм был объявлен стратегически важным сектором экономики.

«В парламенте рассматриваются ряд законопроектов по стимулированию инвестиций в туристический сектор. Планируется и далее поощрять развитие туризма», — заявил Эрсой.

Турция планирует принять более 40 миллионов туристов по итогам 2019 года.