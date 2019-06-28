Apple переносит производство Mac Pro из США в Китай

Американская корпорация Apple переносит производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в Китай на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином. Об этом сообщила в пятницу в электронной версии газета The Wall Street Journal.

По данным ее источников, Apple заключила контракт с базирующимся на Тайване подрядчиком Quanta Computer, который будет производить Mac Pro на своем заводе около Шанхая. Как отмечает издание, профессиональный компьютер Mac Pro розничной стоимостью около 6 тыс. долларов является фактически единственным из основных устройств Apple, производимым на территории США. По информации The Wall Street Journal, теперь же калифорнийская корпорация может существенно сократить издержки благодаря тому, что завод Quanta Computer находится в КНР, то есть в непосредственной близости от расположения многих азиатских поставщиков комплектующих для Apple.

При этом ранее японская газета Nikkei сообщала, что Apple рассматривает вариант переноса от 15% до 30% своих производственных мощностей из Китая в другие страны ввиду усиления торговых споров между Вашингтоном и Пекином. По сведениям издания, руководство компании обратилось с соответствующей просьбой к своим основным поставщикам. Им была поставлена задача оценить затраты на возможный перенос производства из Китая в другие страны, в том числе Вьетнам, Индию, Индонезию, Малайзию и Мексику, а также проанализировать перспективы ведения бизнеса там.

Около 90% всей продукции Apple собирается в континентальном Китае и Гонконге. При этом данные показатели только выросли за последнее время. Так, в прошлом году Китай впервые обогнал США и Японию по количеству поставщиков американского технологического гиганта.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшетные компьютеры iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook, музыкальные плееры iPod и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация составляет около 1 трлн долларов.