США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400 — Трамп

Президент США Дональд Трамп признал, что Вашингтон нечестно повел себя по отношению к Турции в ситуации с закупками российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом американский лидер заявил в субботу на пресс-конференции по итогам его участия в саммите Группы двадцати (G20) в японском городе Осака.

«Я скажу вам, что было честно, а что — нет. Он (президент Турции Реджп Тайип Эрдоган - прим. ТАСС) хотел купить ракеты Patriot, но окружение президента [Барака] Обамы сказало: нет. Он все равно хотел купить их, а ему продолжали говорить нет. Он не мог их купить, но они были необходимы ему для обороны. Тогда он обратился к России», — объяснил Трамп.

«Он заключил соглашение, он потратил деньги, вложил много денег. Как только он купил их, ему позвонили люди из нашей страны и сказали: послушайте, мы не хотим, чтобы вы покупали эти системы, потому что это не системы НАТО», — подчеркнул американский лидер. «Скажу вам честно, я полностью на стороне нашей страны, но с ним повели себя очень нечестно», — признал президент США.

«Проблема в том, что он уже купил самолеты (американские истребители-бомбардировщики F-35 - прим. ТАСС), и самолеты несовместимы [с С-400] с нашей точки зрения, не с точки зрения совместимости, а с точки зрения национальной безопасности [США]. Так что это полное безумие. Честно говоря, на самом деле это не вина Эрдогана», — добавил американский лидер.

Трамп также заявил, что на определенном этапе готов нанести визит в Турцию, однако не назвал конкретные даты поездки.

«Я в определенный момент поеду в Турцию. Я был приглашен, и я поеду в Турцию, да», — сказал хозяин Белого дома.

«Мы не установили дату», — добавил он, отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о поездке в июле этого года.

Ситуация с С-400

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в поставках F-35.

В субботу Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в процессе поставок С-400 Анкаре никаких отсрочек нет. По его словам, для Турции имеет приоритетное значение договоренность о совместном производстве ракет и передаче технологий.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет. С-400 может применяться и против наземных объектов.