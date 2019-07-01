КАТЕГОРИИ
БИЗНЕС
КАТЕГОРИИ

Совет СНГ по туризму обсудит создание Центрально-Азиатской визы

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 01.07.2019 16:10
Фото из архива

Совета по туризму стран-участниц СНГ обсудит вопрос создания общей визы для стран Центрально-Азиатского региона, сообщает Исполнительный комитет организации.

Заседание совета состоится 9-10 июля в Самарканде, Узбекистан.

«Члены Совета … рассмотрят инициативу создания объединенной Центрально-Азиатской визы по принципу Шенгенского договора», — говорится в заявлении Исполкома СНГ.

Участники встречи также обсудят предложение Узбекистана об учреждении ежегодной Туристической ярмарки стран СНГ.

Совет по туризму был создан в 1994 году. Особое внимание Совет уделяет выработке единой стратегии развития туризма в странах СНГ, согласованию основных направлений реализации туристской политики, созданию совместного конкурентоспособного туристского продукта и его эффективному продвижению на международном рынке.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Бизнесе Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о полной готовности...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ