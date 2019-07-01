Трубопровод через Турцию готов к поставкам газа в Европу — SOCAR

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о полной готовности Трансанатолийского трубопровода (TANAP) к транспортировке газа в Европу. Об этом говорится в сообщении компании.

«Трансанатолийский трубопровод, являющийся основным сегментом «Южного газового коридора», с 1 июля приведен в полную готовность к поставкам азербайджанского газа в Европу», — отмечается в сообщении. По данным компании, азербайджанский газ по 1850-километровому трубопроводу, берущему начало в поселке Пософ в турецкой провинции Ардахан, 1 июля достиг турецко-греческой границы.

«После завершения строительства последнего сегмента «Южного газового коридора» — Трансадриатического трубопровода (TAP) — природный газ, добываемый в рамках проекта «Шах-Дениз», начнет транспортироваться в Европу, что приведет к росту доходов страны и внесет существенный вклад в энергобезопасность континента», — подчеркивается в сообщении SOCAR.

«Южный газовый коридор» и TANAP — уже реальность. Сегодня TANAP полностью готов к поставкам газа в Европу, и мы только ждем завершения работ на газопроводе TAP», — сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, слова которого приводятся в сообщении. Он подчеркнул, что при реализации TANAP SOCAR вместе с партнерами сэкономила 5 миллиардов долларов, добившись сокращения общих расходов на 40%.

Тестовая закачка газа в участок газопровода TANAP от города Эскишехир до турецко-греческой границы с целью проверки его готовности к транспортировке газа в Европу началась 15 апреля 2019 года.

TANAP и «Южный газовый коридор»

TANAP является составной частью «Южного газового коридора» (ЮГК), предназначенного для транспортировки азербайджанского газа на европейский континент. ЮГК стоимостью свыше 40 миллиардов долларов протянется на 3,5 тысяч километров от Баку до юга Италии через территорию Грузии, Турции, Греции, Албании. Он представляет собой интегрированную систему трубопроводов, включающую Южно-Кавказский, Трансанатолийский и Трансадриатический трубопроводы. Официальное открытие ЮГК состоялось 29 мая 2018 года в Баку, TANAP — в июне того же года. Строительство завершающего сегмента — Трансадриатического трубопровода — пока продолжается.

Пропускная способность ЮГК составит 16 миллиардов кубометров газа, из которых 6 миллиардов кубометров останутся в Турции, а 10 миллиардов кубометров будут транспортироваться на юг Европы. Болгария в рамках проекта будет закупать 1 миллиардов кубометров газа в год. Начало коммерческих поставок азербайджанского газа в Европу по ЮГК ожидается в 2020 года. Основным источником газа для ЮГК считается морское газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз» на Каспии с запасами 1,2 триллиона кубометров.