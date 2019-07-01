Турецкую Анталью за полгода посетили более 5 миллионов туристов

Туристическую столицу Турции — Анталью в первые полгода 2019-го посетили свыше пяти миллионов иностранных туристов. Об этом свидетельствуют статистические данные регионального управления культуры и туризма Антальи.

По данным ведомства, в первые шесть месяцев года число иностранных туристов в Анталье составило 5,34 миллиона, что на 16,84% выше прошлогоднего показателя за аналогичный период.

Только в июне Анталью посетили более 2,2 миллиона иностранных туристов.

По числу иностранных туристов в Анталье в июне лидировали граждане России — более 865 тысяч. За полгода Анталью посетили более 2,1 миллиона российских туристов, что на 4,16% больше, чем в прошлом.

Далее следуют Германия (941 тысяч), Украина (319 тысяч), Великобритания (292 тысяч), Польша (199 тысяч). В топ-10 также вошли граждане Нидерландов, Литвы, Казахстана, Румынии и Швеции.

В 2018 году Анталью посетили 14 миллионов иностранных туристов, а в нынешнем году ожидается новый рекорд.