Турецкая Каппадокия готова к началу первого фестиваля воздушных шаров

Первый международный фестиваль воздушных шаров в турецкой Каппадокии готов к началу.

Мероприятие, которое пройдет под патронатом муниципалитета района Ургюп провинции Невшехир, начнется в среду и продолжится до воскресенья.

Депутат правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) от Невшехира Мустафа Ачикгёз пригласил на фестиваль как иностранных, так и местных туристов.

В ходе мероприятия около 150 воздушных шаров совершат шесть различных полетов. Кроме того, посетители смогут понаблюдать за полетами около 20 воздушных шаров различных необычных форм из почти десятка стран.

Вечером на фестивале также будет показан светящийся воздушный шар, меняющий цвет синхронно с ритмичной музыкой.

Ачикгёз сообщил, что Каппадокия планирует нарастить турпоток до 2023 года, достигнув отметки в 7 миллионов посетителей в год.

Ежегодно множество туристов посещает Каппадокию, чтобы полюбоваться уникальным природным ландшафтом региона, в частности долиной Перибаджалары, древними монастырями в скалах, подземными городами и другими достопримечательностями.

Каппадокия включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огромной популярностью у туристов пользуются музей под открытым небом «Гёреме», замки Учхисар и Ортахисар, скалы в долине Пашабаг, подземные города Деринкую и Каймаклы.

Визитной карточкой Каппадокии являются постоянные полеты десятков воздушных шаров, которые позволяют туристам насладится видами необычной местности с высоты птичьего полета.