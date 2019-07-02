Турецкий экспорт в первой половине 2019-го достиг рекордных $88 миллиардов

Объем экспорта Турции в первой половине 2019 года составил 88,2 миллиарда долларов США, что стало рекордным показателем за всю историю республики. Об этом во вторник сообщила министр торговли страны Рухсар Пекджан.

«Несмотря на нисходящие изменения в мировой экономике, особенно в перспективах роста наиболее важного экспортного рынка — Еврозоны, экспорт Турции увеличился на 2,18% до 88,2 миллиарда долларов в первые шесть месяцев этого года и установил рекорд», — заявила Пекджан.

По ее словам, внешнеторговый дефицит Турции сократился до 13,96 миллиарда долларов в первой половине этого года. В то же время, объем внешней торговли страны уменьшился на 11,3% до 190,4 миллиарда долларов.

Соотношение экспорта и импорта Турции в первом полугодии возросло до 86,3%. В аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял 67,3%.

Турецкий экспорт в июне сократился на 14,86% до 11,6 миллиарда долларов, а импорт снизился на 22,81% до 15,86 миллиарда долларов. Падение в объемах июньского экспорта обусловлено девятидневными выходными по случаю Рамазан-байрама, пояснила Пекджан.