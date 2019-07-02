Чехия отменила ограничения на полеты из России

Министерство транспорта Чехии сообщило, что полеты российских авиалиний в республики вновь разрешены. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ведомства.

«Полеты российских авиакомпаний вновь разрешены, — подчеркивается в документе. — Чехия и Россия хотят договориться. Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран».

Ранее источник сообщил, что решение Чехии ограничить полеты российских авиакомпаний в страну стало ответом на условия России по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

«Чешские авиавласти ввели ограничение <...> в связи с тем, что не удалось достигнуть договоренности с авиавластями России по выполнению рейсов Czech Airlines по маршруту Прага-Сеул по транссибирским трассам», — цитирует источник РИА Новости.

«Аэрофлот» сообщил, что авиационные власти Чехии аннулировали разрешение на выполнение нескольких рейсов по маршруту Москва-Прага-Москва. В связи с этим компания отменила во вторник часть рейсов. При этом в «Аэрофлоте» отметили, что у них имеются все технические возможности для обеспечения полетов, однако чешская сторона приняла решение аннулировать разрешение на их выполнение.

«Аэрофлот» обещает перевезти пассажиров отмененных рейсов двумя оставшимися, а также перенаправить часть клиентов на рейсы других перевозчиков. В компании предложили людям, которые забронировали рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля, оформить возврат билета без сборов либо выбрать маршрут на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение пути следования.