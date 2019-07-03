Канада добавила Украину в список стран, куда разрешены поставки оружия

Власти Канады внесли Украину в список стран, в которые можно поставлять оружие. Об этом во вторник сообщил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы подписали соглашение о включении Украины в список стран, куда разрешены продажи оружия», — сказал он.

Трюдо также напомнил, с 2015 года в рамках операции Вооруженных сил Канады Unifier в Украине постоянно находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне в Львовской области. Эта миссия в марте была продлена до 2022 года.

В канадском оборонном ведомстве ранее заявляли, что операция Unifier не является боевой и призвана оказать содействие солдатам и офицерам украинской армии в овладении тактикой ведения боевых действий и логистикой, а также навыками оказания первой помощи раненым.

В декабре прошлого года Министерство национальной обороны Канады сообщило, что инструкторы миссии обучили более 10 тысяч солдат и офицеров Вооруженных сил Украины.