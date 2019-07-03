Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Facebook и Instagram

Проблемы в работе социальных сетей Facebook и Instagram наблюдаются в среду в ряде стран, в том числе в России. Об этом сообщается на странице сервиса Downdetector.

«Проблемы в работе Instagram наблюдаются с 8:45 по времени Восточного побережья США», — говорится в сообщении.

Больше всего на сбои в работе Instagram жалуются пользователи в США, Великобритании и Франции. С неполадками также столкнулись в Испании, Португалии, Италии, Германии, Дании, Венгрии, Греции и Канады.

В России о сбоях чаще других сообщают пользователи в Москве.

На неполадки в Facebook жалуются пользователи в США и Нидерландах. С проблемами также столкнулись в Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Польше и Франции. О сбоях в России пока не сообщается.

Пользователи мессенджера WhatsApp, который принадлежит Facebook, также жалуются на проблемы.