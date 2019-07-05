Турецкая компания построит 215-метровый небоскреб в Ташкенте

Турецкая строительная компания построит в Ташкенте 215-метровый небоскреб, который станет самым высоким зданием в Центральной Азии.

Проект 50-этажного небоскреба реализует турецкая компания Özgüven. Стоимость проекта оценивается в 150 миллионов долларов.

В настоящий момент самой высокой постройкой в регионе считается 201-метровый небоскреб в столице Казахстана Нур-Султане.

Небоскреб в Ташкенте будет построен на территории Международного делового центра «Tashkent City» при финансовой поддержке узбекской компании Murad Buildings.

Церемония презентации проекта прошла в Ташкенте.

Выступивший на мероприятии глава Murad Buildings Мурад Назаров сообщил, что в ходе подготовки проекта были проведены переговоры с десятками компаний, в том числе, из США, Европы и Азии. По итогам переговоров в качестве подрядчика была выбрана турецкая компания Özgüven.

По словам Назарова, небоскреб будет построен на территории в 1,5 гектаров.

Глава компании Özgüven Онур Озгювен рассказал агентству «Анадолу», что разработка проекта началась четыре месяца назад. В настоящее время ведутся работы по укреплению фундамента здания.

К проекту привлечены около 500 человек, среди которых ряд профессоров из лучших университетов Турции, инженеры и эксперты, сказал Озгювен.

«Главная особенность проекта в том, что небоскреб станет самым высоким зданием в Центральной Азии и самым высоким жилым комплексом в Узбекистане. С архитектурной точки зрения здание также станет одним из самых оригинальных в мире», — сказал глава строительной компании.

Он выразил гордость в связи с тем, что на крыше небоскреба будет развиваться флаг Узбекистана.