Apple за 2018 год удалила 10 приложений по запросу властей России

Американская компания Apple за 2018 год удалила из своего магазина приложений AppStore 10 приложений по запросу российских властей. Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном в четверг на сайте компании.

Согласно опубликованным данным, за 2018 год от российских властей поступило 10 запросов об удалении 11 приложений. По заявлению компании, речь идет о том, что указанные приложения или данные, которые могли быть размещены с их помощью, могли нарушать российское законодательство. «Apple обязана в законном порядке рассматривать такие запросы», — уточняется в документе.

В соответствующей таблице приводятся данные, согласно которым за указанный период были удовлетворены девять запросов со стороны российских властей, что привело к удалению из AppStore 10 приложений. Их названия и специфика не указываются.

Основанная в 1976 году Apple производит ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, музыкальные плееры и другую высокотехнологичную технику. Корпорация со штаб-квартирой в Купертино является одной из крупнейших в мире, ее рыночная капитализация осенью 2018 года превысила 1 трлн долларов, однако к настоящему времени снизилась примерно до 940 млрд долларов.