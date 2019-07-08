Началась погрузка С-400 для поставки в Турцию — Эрдоган

Трамп на стороне Турции в вопросе С-400 и F-35, заявил Эрдоган

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Подготовка к отправке российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию продолжается, в настоящий момент идет их погрузка. Об этом президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

По словам Эрдогана, С-400 будут доставлены в Турцию по воздуху.

«В данный момент подготовка к отправка [С-400] продолжается. Продолжаются работы по их загрузке. Есть согласованные даты поставок С-400», — отметил Эрдоган.

Место дислокации российских ЗРС определят министерство национальной обороны и Генштаб Турции, добавил он.

Эрдоган также выразил уверенность, что российские системы ПВО позитивно скажутся на безопасности не только Турции, но и всего региона.

Первые сообщения о переговорах России и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.