Турецкая компания намерена стать одним из поставщиков при производстве Aurus

Группа компаний Coşkunoz Holding (Турция), одним из клиентов которой является ПАО «Камаз», станет поставщиком при производстве российских автомобилей Aurus. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с генеральным директором Coşkunoz Holding Эрдемом Аджаем на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

«Президент Татарстана отметил высокую востребованность продукции Coşkunoz. Одним из клиентов турецкой компании является «Камаз». Челнинский автогигант использует компоненты Coşkunoz при производстве новых каркасов кабин. Эрдем Аджай в свою очередь сообщил, что Coşkunoz станет одним из поставщиков при производстве автомобилей Aurus, которое будет организовано на площадке ОЭЗ «Алабуга», — говорится в сообщении.

Также компания ведет переговоры с «Автовазом», уточняет пресс-служба. Минниханов в свою очередь, отметил что Coşkunoz развивает производственные мощности в ОЭЗ «Алабуга». Так, в 2018 году турецкая группа компаний совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом (ММК) открыла новое производство стальных заготовок. Они используются при создании автокомпонентов.

Aurus (от лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») — первый российский бренд автомобилей премиум-класса, созданный с нуля специалистами Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) с использованием иностранных разработок и комплектующих в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» (ЕМП, также известен как «Кортеж»). Изначально ключевой задачей было создание лимузина для первого лица государства.

Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан).

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году «Цифровое производство: интегрированные решения», а страна-партнер — Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.