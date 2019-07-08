Турции и России нужны масштабные совместные проекты — министр

Турции и России необходимы совместные проекты, которые будут еще масштабнее, чем строительство АЭС «Аккую». Об этом в понедельник заявил министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк, выступая на выставке ИННОПРОМ.

«У нас есть масштабный проект — инвестиции российской экономики в атомную энергетику, строительство АЭС «Аккую», — сказал он. — Это стратегически важный и долгосрочный проект, мы придаем большое значение такого рода высокотехнологичному партнерству. Но этого недостаточно. Потенциал наших стран дает возможность смотреть на более высокие объемы [проектов] и на то, чтобы разнообразить наше сотрудничество».

«Мы должны укреплять стратегическое партнерство. Несомненно, давать больше возможностей для инвестиций как российских бизнесменов в Турцию, так и турецких предпринимателей на территории РФ. Наше министерство готово оказать необходимое содействие, поддержку», — отметил министр.

Варанк также заявил, что Турция заинтересована в использовании российского опыта по энергосбережению.

«Для нас очень важно повысить возможности по энергосбережению. Мы знаем, что у России есть огромнейший опыт и технологии, которые дают возможность развивать экономику, повышать производительность, поэтому и нашим промышленникам, и российским промышленникам есть чему друг и друга поучиться», — сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году «Цифровое производство: интегрированные решения», а страна-партнер — Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области.