Число туристов в Анталье в первом полугодии выросло на 17%

В январе-июне число туристов в туристической столице Турции — Анталье увеличилось на 17 процентов.

Об этом сообщил глава Ассоциации отельеров и туристических инвесторов Средиземноморского региона Турции (AKTOB) Эркана Ягджи.

По его словам, наибольший рост числа туристов наблюдается из Швеции и Норвегии. Число туристов прибывших из Норвегии в Анталью увеличилось на 73 процента, а из Швеции на 32 процента.

Ягджи отметил, что на протяжении многих лет наблюдалась отрицательная тенденция в числе туристов из стран Скандинавии, однако в этом году картина изменилась.

«Туристы из России продолжают занимать крупную нишу турпотока — около 37 процентов. По сравнению с прошлым годом число россиян на курортах юга Турции увеличилось на 14 процентов. Растет число туристов не только из Москвы, но и других регионов России. Это говорит о том, что положительная тенденция в росте туристов их России продолжится», — сообщил глава AKTOB.