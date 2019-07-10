Антимонопольный орган Турции одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank

Турецкий антимонопольный орган одобрил продажу «дочки» Сбербанка Denizbank эмиратскому Emirates NBD Bank.

Соответствующее решение было опубликовано в среду на сайте органа.

Ранее, первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис сообщил, что Сбербанк может закрыть сделку по продаже Denizbank в течение месяца.

Сбербанк сообщал, что рассчитывает на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка Denizbank до конца второго квартала 2019 года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 миллиарда турецких лир (около 3,25 миллиарда долларов США). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 миллиарда турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/USD был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 — на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Северного Кипра).