Российская S7 Airlines выполнила первый рейс в турецкую Муглу

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Российская авиакомпания S7 Airlines («Сибирь») совершила первый регулярный рейс в турецкую Муглу.

Самолет, вылетевший из аэропорта «Домодедово», совершил посадку в Международном аэропорту Даламан, где, по традиции, проехал через водную арку.

Пассажиров самолета в аэропорту встречали цветами.

Член правления Международного аэропорта Даламан Хамди Гювенч сообщил журналистам, что авиакомпания S7 Airlines совершила свой первый рейс из Москвы в Муглу, благодаря работам, начавшимся в 2018 году.

«Авиакомпания S7 Airlines — один из крупнейших авиаперевозчиков России после «Аэрофлота». S7 Airlines выполняет рейсы в 181 город и 26 стран. Ожидаем, что за счет расширения сети авиакомпании заполняемость на рейсах будет расти», — сказал Гювенч.

Провинция Мугла, расположенная на берегах Средиземного и Эгейского морей, является одним из основных центров пляжного туризма Турции. В провинции сосредоточены такие популярные курорты, как Бодрум, Даламан, Датча, Мармарис и Фетхие.