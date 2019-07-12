Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию — Минобороны

Началась поставка первой партии комплектующих для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 на авиабазу «Мюртед» неподалеку от Анкары. Об этом в пятницу сообщает министерство национальной обороны Турции.

«В рамках соглашения о поставках российских зенитных ракетных комплексов в Турцию 12 июля 2019 года началась поставка первой партии комплектующих для С-400 на авиабазу «Мюртед» в провинции Анкара», — говорится в заявлении.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРК С-400. Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идёт о поставке четырёх дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.