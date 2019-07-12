Ford и Volkswagen расширяют многомиллиардный альянс для производства самоуправляемых автомобилей

Ford Motor Co и Volkswagen AG сообщили, что потратят миллиарды долларов на совместную разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей, расширяя глобальный альянс для сокращения затрат на разработку и производство.

Топ-менеджеры Ford и Volkswagen сообщили, что сотрудничество позволит каждой из компаний сэкономить сотни миллионов долларов. Однако для реализации проектов потребуется время.

Volkswagen инвестирует $2,6 миллиарда в разработчика технологий беспилотного вождения Argo AI и купит акции Argo у Ford на сумму $500 миллионов. В результате у двух автопроизводителей будут равные доли в стартапе.

Ford планирует произвести более 600.000 электромобилей в Европе в течение шести лет начиная с 2023 года, закупив комплектующие для автомобилей у Volkswagen, что поможет обеим компаниям сократить расходы.

Ранее Ford объявил об инвестициях в $11,5 миллиарда в производство электромобилей по всему миру.

Volkswagen и Ford будут использовать технологии беспилотного вождения Argo для разработки собственных автомобилей.