4-й самолет с компонентами ЗРК С-400 приземлился в Анкаре

Министерство национальной обороны Турции подтвердило в субботу приземление четвертого российского самолета с элементами зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на авиабазе Мюртед в провинции Анкара.

«Поставки элементов ЗРС С-400 продолжаются. В этой связи четвертый самолет приземлился на авиабазе Мюртед», — говорится в распространенном заявлении оборонного ведомства.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным турецкого оборонного ведомства, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. В Управлении оборонной промышленности Турции также заявили, что «поставки других элементов продолжатся в ближайшее время».

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех» Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.