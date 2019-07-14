Турция продолжит бурение у Кипра до компромисса с греческой общиной — Чавушоглу

Турция будет проводить разведку на нефть и газ в Восточном Средиземноморье до тех пор, пока греческая община Кипра не примет предложение Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) о создании совместной комиссии по разработке общинами острова углеводородных месторождений. Об этом говорится в статье главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, опубликованной в газете Kıbrıs Postası (издается в ТРСК).

Автор материала напоминает, что переговоры между двумя общинами острова, продолжающиеся с 1968 года под эгидой ООН, не дали результатов из-за нежелания греков-киприотов идти на компромисс.

Переговоры последних лет по кипрскому урегулированию не дали желаемых результатов, несмотря на конструктивную позицию Турции и ТРСК, говорится в статье.

Переговоры по кипрскому урегулированию, прошедшие в июле 2017 года в швейцарской Крон-Монтане, и Международная конференция в Лефкоше по Кипру в апреле 2019 года не дали нужных результатов, отмечается в материале.

Главной причиной отсутствия успеха на переговорах является отказ греческой общины Кипра разделить власть на острове с турками-киприотами, пишет Чавушоглу.

Для начала новых переговоров по Кипру две общины должны определиться с общим подходом и подтвердить свою готовность вести их на общей основе, считает автор статьи.

В условиях, когда греческая община Кипра отказывается выполнять условия достигнутых ранее соглашений и не принимают принцип политического равенства на острове, сложно говорить о существовании какой-либо общей основы для переговоров, говорится в материале.

«Греческая община Кипра пользуется преимуществами членства в ЕС и считает себя единым хозяином острова. Греки-киприоты не только выступают против разделения власти на основе принципа политического единства, но и не хотят делиться природными богатствами острова», — пишет Чавушоглу.

Своей односторонней деятельностью по разведке углеводородов в Восточном Средиземноморье руководство греческой общины игнорирует законные права турок-киприотов на природные богатства Кипра и нарушает вытекающие из международных законов права Турции вести буровые работы на своей части континентального шельфа в восточных районах Средиземного моря, говорится в статье.

Турция поддерживает идею совместной разработки ресурсов Кипра

В материале отмечается, что Анкара с самого начала подчеркивала, что турки-киприоты должны быть включены в механизмы принятия решений, касающихся использования совместных природных ресурсов острова.

«Греки-киприоты в 2011 и 2012 годах отказались от предложения турок-киприотов о сотрудничестве. Кроме того, руководство греческой общины, к сожалению, не считает нужным обсуждать с ТРСК вопрос разведки углеводородов, а также принимать совместные решения по этому поводу», — пишет Чавушоглу.

Ни Лефкоша, ни Анкара не приемлют того, что греческая община Кипра продает природные богатства острова и получает доходы, а турки-киприоты при этом остаются в стороне, отмечается в материале.

Поэтому Анкара всецело поддерживает инициативу ТРСК от 13 июля 2019 года по совместному исследованию и разработке общинами острова морских месторождений Кипра, говорится в статье.

«Это предложение, которое Турция полностью поддерживает, предусматривает, что турки-киприоты и греки-киприоты в качестве равноправных партнеров будут сотрудничать в вопросе добычи углеводородных ресурсов, на которые они имеют равные права, включая совместное использование доходов и одновременное использование этих ресурсов», — пишет Чавушоглу.

Подход Турции соответствует международному праву

Автор статьи напоминает, что Турция является страной с самой протяженной береговой линией в Восточном Средиземноморье.

Было бы ошибкой увязывать решимость Турции в вопросе защиты своих прав и интересов на континентальном шельфе Кипра с кипрским урегулированием, пишет Чавушоглу.

В материале подчеркивается, что права Турции на континентальный шельф в географическом и юридическом отношении закреплены в документах ООН с 2004 года.

«Греческая община Кипра поднимает шум практически на всех международных площадках. Имеют место необоснованные жалобы на Турцию. Зоны морской юрисдикции между островом Кипр и Турцией не определяются соглашением о делимитации. Поэтому юридически невозможно рассматривать эту зону в качестве морского района, принадлежащего грекам-киприотам. Подход Турции по этому вопросу соответствует международному праву», — пишет Чавушоглу.

Турция продолжает буровые работы на участках континентального шельфа, на которые правительство ТРСК выдало лицензии, говорится в статье.

«До тех пор, пока греческая община Кипра не согласится на создание с турками-киприотами совместного механизма по принятию решений относительно углеводородных запасов, Турция продолжит буровые работы на участках шельфа Кипра, на которые Turkish Petroleum имеет лицензии от ТРСК», — пишет Чавушоглу.

Инициатива по совместной разработке месторождений Кипра



Президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи направил лидеру греческой общины острова Никосу Анастасиадису предложение по созданию совместной комиссии по разработке энергоресурсов Кипра. Предложение передано греческой стороне через представительство ООН на Кипре.



Президент ТРСК предложил превратить «энергоресурсы в зону сотрудничества, а не напряженности и противостояния».



В соответствии с инициативой, общины острова смогут быть представлены в комиссии равным число делегатов. Структура будет действовать под эгидой ООН. За ее работой смогут наблюдать представители ЕС.



ТРСК предложила утвердить состав, цели и принципы работы новой комиссии, а также сформировать фонд, где будут аккумулироваться доходы от энергоресурсов.