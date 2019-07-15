Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%

Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» сейчас в достаточно высокой готовности, он построен на 87,3%, что соответствует графику проекта. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин в эфире телеканала «Россия-24».

«Готовность российской части составляет 99%, сейчас идут заключительные пуско-наладочные работы. Строительство морской части завершено в ноябре прошлого года, — сказал он. — Что касается турецкой территории, строительство приемного терминала ведется в те графики и сроки, которые определены проектом. Строительная готовность составляет 87,3%, то есть достаточно высокая».

Аксютин уточнил, что «Газпром» планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.

«Сегодня обе нитки находятся под азотом и ждут начала подачи уже природного газа в сам газопровод», — добавил он.

Ранее зампред правления в ходе пресс-конференции сообщил, что «Газпром» рассчитывает на полную степень готовности «Турецкого потока» в ноябре и ожидает первую поставку газа в последней декаде декабря 2019 года.

О проекте

Первая нитка газопровода «Турецкий поток» предназначена для снабжения российским газом внутреннего рынка Турции, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Трубопровод протяженностью 930 километров проходит по дну Черного моря до побережья Турции. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 километров. Мощность каждой нитки — 15,75 миллиарда кубометров газа в год.