Бурение у побережья Кипра продолжится, несмотря на санкции ЕС — МИД Турции

Турция продолжит буровые работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на решение Европейского союза ввести ограничения против Анкары. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел, опубликованном во вторник.

«Турция продолжит буровые работы в Восточном Средиземноморье, несмотря на решение Евросоюза. ЕС относится к кипрскому вопросу предвзято, так как турки-киприоты, которые имеют равные права на природные ресурсы в этом регионе, игнорируются и не упоминаются в решениях Евросоюза», — говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что решение Евросоюза является примером того, как греки и греки-киприоты злоупотребляют членством в ЕС в соответствии со своими максималистскими позициями, и как другие страны ЕС становятся инструментом для реализации этого.

«Анкара многократно заявляла, что буровые работы в Восточном Средиземноморье направлены на защиту прав Турции и турок-киприотов на углеводородные ресурсы данного региона», — говорится в заявлении.

Евросоюз 15 июля ввел санкции в отношении Турции из-за бурения у побережья Кипра, где были обнаружены большие месторождения природного газа. Анкара направила в район судно Fatih, заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Греческого Кипра санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна. Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе судно Yavuz для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

Страны Восточного Средиземноморья — Турция, Израиль, Египет, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), греческая община острова и Греция — продолжают проводить в регионе разведку на углеводороды.



Некоторые страны региона, игнорируя права Турции и ТРСК, ведут разведку на углеводороды в одностороннем порядке. Турция принимает ответные меры для обеспечения своих прав и прав ТРСК в соответствии с международными законами.