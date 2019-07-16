Сбербанк надеется закрыть сделку по Denizbank до конца июля

Сделка по продаже Denizbank может быть закрыта в июле. Об этом сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

«Будем надеется, что сделка в этом месяце может быть закрыта. Все для этого есть. Посмотрим, как будет складываться ситуация», — сказал он. При этом он добавил, что у Сбербанка «пока нет планов международной экспансии».

В начале июля Сбербанк сообщал, что получены все необходимые разрешения всех регулирующих органов ОАЭ, Турции, Австрии и России, а также все одобрения от банковских регуляторов на продажу Denizbank.

Ранее в банке рассчитывали на закрытие сделки по продаже турецкого дочернего банка Denizbank до конца II квартала 2019 года.

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 миллиарда турецких лир (около 3,25 миллиарда долларов США). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 миллиарда турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/USD был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 — на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Турецкой Республики Северного Кипра).