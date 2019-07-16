Турция получила новые компоненты российских С-400

Министерство национальной обороны сообщило во вторник о прибытии в Анкару двенадцатого по счету самолета с новой партией имущества из состава российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Десятый и одиннадцатый по счету самолеты с компонентами С-400 прибыли в Турцию ранее во вторник.

В сообщении отмечается, что поставки оборонных систем российского производства продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400. На следующий день прилетел еще один российский самолет. В воскресенье поступили данные о прилете уже седьмого борта.

Президент Турции Тайип Эрдоган 14 июля назвал сделку с РФ по С-400 важнейшим соглашением в современной Турции. Он также сообщил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.

В декабре 2017 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о подписании контракта с Россией на поставку ЗРС С-400.

Позднее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов уточнил, что речь идет о поставке четырех дивизионов С-400 на общую сумму порядка 2,5 миллиарда долларов США.