ЕС начал антимонопольное расследование в отношении Amazon

Еврокомиссия (ЕК) запустила антимонопольное расследование в отношении американской компании Amazon, которая, возможно, нарушила правила конкуренции ЕС при использовании конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев. Об этом сообщила в среду пресс-служба ЕК.

«Еврокомиссия открыла официальное антимонопольное расследование, чтобы оценить, является ли использование Amazon конфиденциальных данных от независимых розничных торговцев, которые продают на своем рынке, нарушением правил конкуренции ЕС», — отмечается в заявлении ЕК.

ЕК подчеркивает, что европейские потребители все чаще делают покупки в интернете, и электронная коммерция повысила розничную конкуренцию благодаря большему выбору и лучшим ценам.

«Мы должны гарантировать, что крупные онлайн-платформы не устраняют эти преимущества за счет антиконкурентного поведения. Поэтому я решила очень внимательно изучить деловую практику Amazon и ее двойную роль в качестве рынка и розничного продавца, чтобы оценить ее соответствие правилам конкуренции ЕС», — пояснила в свою очередь еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

По предварительным оценкам ЕК, Amazon использует конфиденциальную информацию продавцов.

«Обеспечивая рынок для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительном установлении фактов, ЕК предполагает, что Amazon использует конфиденциальную информацию о продавцах на рынке, их продуктах и транзакциях на рынке», — отмечает ЕК.

Ранее антимонопольные ведомства ФРГ, Австрии, Италии, Люксембурга тоже начали аналогичные расследования в отношении компании, подчеркнула Еврокомиссия.

Amazon была основана американцем Джеффом Безосом в 1994 году. Сейчас это крупнейшая в мире компания, продающая товары и услуги через интернет. В сентябре 2018 года рыночная капитализация Amazon, штаб-квартира которой расположена в Сиэтле (штат Вашингтон), превысила 1 триллион долларов США.