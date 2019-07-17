Ситуация с F-35 несправедлива по отношению к Турции — Трамп

Президент США Дональд Трамп считает несправедливым ожидающийся отказ Вашингтона от поставок Анкаре истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 из-за приобретения ею российских зенитных ракетных систем С-400. Американский лидер сообщил об этом, отвечая во вторник на вопросы журналистов на заседании своего кабинета в Белом доме. Видеозапись его выступления продемонстрировали американские новостные телеканалы.

Трамп заявил, что Вашингтон не будет поставлять Турции истребители F-35 из-за приобретения Анкарой С-400, но при этом назвал ошибочным решение администрации Барака Обамы не продавать Турции американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Глава вашингтонской администрации прежде всего посетовал на то, что предыдущие американские власти «по глупости не разрешали покупать здесь», то есть в США, Анкаре Patriot, несмотря на то, что «Турция является членом НАТО».

«Турция также заказала [у США] больше 100 самолетов F-35, существенно больше, и планировала заказать [еще] больше. Однако в связи с тем, что у них есть система ракет, которая произведена в России, им теперь запрещено приобрести больше 100 самолетов [F-35]. Я бы сказал, что [производитель этой техники — корпорация] Lockheed [Martin] не в восторге [от складывающейся ситуации], поскольку затронуто множество рабочих мест», — заявил Трамп.

«У нас [сложилась] ситуация, при которой Турция очень хорошо ведет себя по отношению к нам, очень хорошо, а мы теперь говорим Турции: поскольку вы были в действительности вынуждены купить другую ракетную систему, мы не продадим вам истребители F-35. Это очень сложная ситуация с их точки зрения. И это очень сложное положение, в которое поставили Соединенные Штаты. Мы занимаемся этим, посмотрим, что произойдет», — отметил хозяин Белого дома.

«Однако в действительности это несправедливо [по отношению к Турции]: они хотели купить [комплексы Patriot]...», — сказал Трамп, не закончив предложение. В связи с этим он заверил, что не пытается вставать на защиту Турции.

«Хочу только сказать, что у меня хорошие отношения с президентом [Реджепом Тайипом] Эрдоганом. Он хотел купить наши ракеты Patriot, мы отказывались продавать. И он по-настоящему хотел их приобрести. А затем он заключил сделку с другой страной — Россией — на покупку ее системы, которую он даже не хотел. После этого мы (США) внезапно начали говорить, что теперь продадим Patriot. Но из-за того факта, что он купил российскую ракету, нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация», — сказал Трамп.