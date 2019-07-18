Дальнейшее участие Турции в программе создания F-35 невозможно — Белый дом

Дальнейшее участие Турции в программе создания F-35 невозможно из-за приобретения Анкарой российской системы ПВО С-400, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

«К сожалению, решение Турции о закупке российских систем противовоздушной обороны С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в F-35. F-35 не может сосуществовать с российской платформой сбора разведданных, которая будет использоваться для изучения его (F-35 – ред.) передовых возможностей», — говорится в коммюнике.

В Белом доме отметили, что «США все еще придают большое значение стратегическим отношениям с Турцией». «Наши связи в качестве союзников по НАТО многогранны и не зависят только от F-35», — подчеркивается в пресс-релизе.

В заявлении отмечается также, что США намерены продолжать активное военное сотрудничество с Анкарой, «учитывая ограничения, связанные с наличием системы С-400 в Турции».