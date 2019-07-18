Исключение Турции из программы по F-35 ослабит южный фланг НАТО — Минобороны

Исключение Турции из программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35 ослабит способности НАТО. Об этом сообщил в четверг министр национальной обороны Хулуси Акар.

«Исключение Турции из программы F-35 особенно негативно скажется на мощи южного фланга НАТО», — приводит его слова Анатолийское агентство.

Министр также отметил, что Анкара «является стратегическим партнером США, и в связи с этим имеет право рассчитывать, что Вашингтон откажется от шагов, которые могут навредить двусторонним отношениям».

В среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом «отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям».