Каждый истребитель F-35 подорожает на $7-8 млн из-за исключения Турции из программы

Стоимость каждого американского истребителя пятого поколения F-35 после исключения Турции из программы по его созданию вырастет на 7-8 миллионов долларов. Такое мнение выразил в четверг руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Турецкие оборонные предприятия могут испытать временные финансовые потери после решения США, но промышленность после этого станет лишь сильнее. Компании Турции смогут компенсировать потери, однако другие фирмы столкнутся с увеличением стоимости каждой боевой единицы на 7-8 миллионов долларов», — заявил он.

Демир также добавил, что «Турция не намерена закупать иностранную оборонную технику до тех пор, пока это не станет необходимостью».

В среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом «отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям».

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.