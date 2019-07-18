Россия выразила готовность поставить Турции истребители Су-35

Россия начала поставки ЗРК С-400 в Турцию — Минобороны

Турция нацелена на совместное с Россией производство систем ПВО — Эрдоган

Ситуация с F-35 несправедлива по отношению к Турции — Трамп

Турция раскритиковала решение об исключении из программы по созданию F-35

Россия готова поставить Турции истребители Су-35 при наличии желания турецкой стороны. Об этом в четверг заявил глава российской оборонной компании «Ростех» Сергей Чемезов.

«Если наши турецкие коллеги изъявят желание, мы готовы проработать поставки Су-35», — сказал Чемезов.

Ранее 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Министерство иностранных дел Турции в четверг обратилось к США с призывом отказаться от решения об исключении республики из программы по созданию F-35.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель производства компании «Сухой», который был разработан на базе самолета Су-27.

Масса Су-35С составляет 19 тонн, практический потолок - 20 тыс. метров, максимальная скорость — 2,5 тысячи километров в час, экипаж — один человек. Вооружение — авиапушка калибра 30 миллиметров, до 8 тонн боевой нагрузки (ракеты и авиабомбы разных типов).

Первым иностранным покупателем истребителей Су-35 стал Китай, получивший 24 машины. Также контракт с РФ на поставку этих самолетов подписала Индонезия, однако из-за санкций США на данный момент реализация контракта не началась. Ранее глава МИД Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция может обратиться к любой другой стране, в том числе к России, если США откажутся поставить республике F-35.