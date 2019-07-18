Турецкий беспилотник Bayraktar TB2 побил рекорд по длительности полета

Ударный беспилотник Bayraktar TB2, разработанный турецкими инженерами, установил новый рекорд по длительности полета.

Как сообщили в компании Baykar, демонстрационный полет турецкого БПЛА в Кувейте длился 27 часов и три минуты.

Предыдущий рекорд Bayraktar TB2, установленный в 2014 году, составлял 24 часа 34 минуты.

Беспилотник поднялся в воздух в 17:05 по местному времени 16 июля и выполнил полет на высоте более пяти тысяч метров в условиях 42-градусной жары и турбулентности.

За время полета беспилотник преодолел расстояние в четыре тысячи километров, облетев четыре раза вдоль границы Кувейта, протяженность которой составляет 961 километр.