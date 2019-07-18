Турция раскритиковала решение об исключении из программы по созданию F-35

Ситуация с F-35 несправедлива по отношению к Турции — Трамп

Решение США об исключении Турции из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел.

«Призываем США вернуться с этого ошибочного пути, который может нанести непоправимый урон нашим стратегическим отношениям», — говорится в коммюнике.

В МИД также подчеркнули, что «этот односторонний шаг не соответствует духу сотрудничества и не имеет под собой никаких законных оснований».

В министерстве назвали «неверным» заявление Вашингтона о том, что российские зенитные ракетные системы «С-400 могут ослабить F-35».

МИД напомнил, что Вашингтон проигнорировал предложение Анкары о формировании совместной рабочей группы по С-400 с участием представителей НАТО, что является «очевидным свидетельством отсутствия у американской стороны воли к добросовестному урегулированию проблемы».

Ранее в среду Белый дом сообщил, что решение Турции приобрести ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО.