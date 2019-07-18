Украина ввела спецпошлины на дизель и сжиженный газ из России

Правительство Украины ввело специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа. Об этом сообщил в четверг представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус в Facebook.

«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — сообщил он. Герус отметил, что такое совместное решение президента и правительства принято в ответ на расширение российских экономических санкций.

Представитель президента сообщил, что спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

«Пошлина снимет сверхрыночную маржу трейдера-импортера, которая возникала по причине логистики (дизелепровод) и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долларов за тонну, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долларов за тонну», — сообщил Герус.

Представитель Зеленского заключил, что украинский бюджет получит дополнительно около 2 миллиарда гривен (около 77 миллионов долларов) в год в связи с введением спецпошлин. По его мнению, эти средства необходимо направить на расширение программы субсидий и поддержку малообеспеченных слоев населения. Герус сообщил, что в настоящее время на рынке нефтепродуктов страны наблюдается избыток ресурса и что существуют основания для некоторого снижения розничных цен.

С 1 января 2016 года, в связи со вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли с Украиной. С начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России. Украина в свою очередь приняла постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», которое вступило в силу с 10 января 2016 года.

Украина с 2016 года вводит пошлины и эмбарго на российские товары. Под ограничения ранее, в частности, попали мясо, рыба, крупы, зерно, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочные продукты, кофе, чай, водка, пиво, сигареты, ряд химикатов, минеральные удобрения, железнодорожное оборудование, корма для животных и продукция ветеринарной медицины, а также легковые автомобили, автобусы, трактора, грузовики и мотоциклы. Правительство страны 5 июля продлило действие постановления о запрете на ввоз российских товаров в страну до 31 декабря 2020 года.