Прибыль Microsoft превысила ожидания экспертов почти на $4 миллиарда

Прибыль американской компании Microsoft по итогам четвертого квартала 2019 финансового года, который закончился для нее 30 июня, превысила ожидания аналитиков почти на 4 миллиарда долларов. Такие данные содержатся в квартальной отчетности компании, распространенной в четверг.

Так, согласно опубликованной информации, продажи Microsoft выросли на 12%, в результате чего были привлечены 33,7 млрд долларов, из которых чистая прибыль составила 13,2 млрд. Как уточняет газета The New York Times, эксперты ожидали, что компании удастся в четвертом квартале заработать 32,8 млрд с чистой прибылью 9,4 млрд. К настоящему моменту капитализация компании составляет более 1 трлн долларов.

Газета отмечает, что одним из главных двигателей развития для Microsoft стала популяризация разнообразных облачных сервисов. Так, к примеру, число пользователей облачного сервиса Miscrosoft для обработки данных Azure Stack выросло за последний год на 68%. Это поспособствовало привлечению порядка 13 млрд долларов в годовом исчислении.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в американском городе Редмонд (штат Вашингтон).