Рекордное количество туристов посетит Турцию в 2019 году — федерация отельеров

Турция в 2019 году установит новый исторический рекорд в сфере туризма. Такой прогноз дал глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

По его словам, сфера туризма Турции в нынешнем году переживает самый динамичный период.

«В 2019-ом мы установим новый исторический рекорд в сфере туризма: Турцию посетят более 50 миллионов туристов», — сказал Айык.

Растет не только турпоток в Турцию, но и экономические показатели в сфере туризма, отметил глава TÜROFED.

«Ожидаем, что доходы Турции от туризма в 2019 году вырастут более чем на 10%. В прошлом году этот показатель составил около 30 миллиардов долларов. На сегодняшний день туризм в Турции является наиболее активной и динамичной сферой. И мы как представители этого сектора горды тем, что вносим вклад в экономику Турции», — подчеркнул Айык.

По его словам, сфера туризма Турции способна удовлетворить запросы гостей всех категорий.

«В Турции могут отдохнуть туристы с разным уровнем доходов. Каждый регион Турции располагает необходимой инфраструктурой для проживания туристов и предлагает свои традиционные туристические продукты. Сейчас в мире многие люди хотят испытать и попробовать нечто новое. В этом контексте Турция обладает огромным потенциалом. Считаем, что каждый регион Турции станет привлекательным для туристов», — заявил Айык.

По его словам, Турцию посещают туристы из 180 стран мира, а основными рынками являются Россия и Германия.