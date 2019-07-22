Турция развернет С-400 в начале 2020 года — глава МИД

Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 встанут на боевое дежурство в Турции в начале 2020 года. Об этом в понедельник сообщил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу также заявил, что «российские С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с американскими Patriot».

По словам министра, Турция готова ответить США, если те введут санкции из-за поставок С-400.

«Если США предпримут действия в отношении нас, то мы выступим с соответствующим ответом. Конечно, мы бы хотели, чтобы наши отношения продолжались в качестве двух партнеров по НАТО. Но если они проявят по отношению к нам враждебный настрой, то мы примем ответные меры», — отметил он.

Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. По данным Минобороны республики, в этот день три грузовых самолета доставили на авиабазу Мюртед несколько тягачей и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса С-400.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган 14 июля назвал сделку с РФ по С-400 важнейшим соглашением в современной Турции. Он также сообщил, что процесс поставок российских систем ПВО может завершиться к апрелю 2020 года.