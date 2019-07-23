В топ-100 производителей оружия вошли 4 компании из Турции

Турецкие оборонные компании улучшили свои позиции в рейтинге крупнейших мировых производителей оружия.

Американское интернет-издание Defense News опубликовало ежегодный рейтинг 100 крупнейших мировых производителей оружия.

По данным на конец 2018 года, в топ-100 вошли четыре турецкие оборонные компании — Aselsan, Turkish Aerospace Industries (TAI), Roketsan и STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret).

Aselsan за год поднялась в рейтинге с 55-го на 52-е место. Доход компании от продаж оборонной продукции в 2018 году вырос на 26% — с 1,42 миллиарда долларов США до 1,79 миллиарда долларов. Общий доход компании в 2018 году — 1,92 миллиарда долларов.

TAI, являющаяся разработчиком беспилотника Anka, вертолета Atak и учебного самолета Hürkuş, опустилась на пять строчек, заняв 69-е место. Ее доход от оборонных продаж сократился на 4%, составив 1,05 миллиарда долларов.

Стремительно поднявшись на 12 строчек по сравнению с прошлогодним рейтингом, STM расположилась на 85-ом месте. Оборот оружия STM за год вырос на 53% — с 369 миллионов до 564 миллионов долларов.

Улучшила свои позиции в рейтинге и турецкая Roketsan, поднявшаяся с 96-го на 89-е место. Доход компании от продаж оружия составил 522 миллиона долларов, что на 39% больше, чем годом ранее.

В тройку ведущих производителей оружия вошли только компании из США — Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.