Россия завершит первый этап поставок С-400 Турции на этой неделе — ФСВТС

Каждый истребитель F-35 подорожает на $7-8 млн из-за исключения Турции из программы

Исключение Турции из программы по F-35 ослабит южный фланг НАТО — Минобороны

Турция развернет С-400 в начале 2020 года — глава МИД

Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем С-400 завершится на этой неделе, сообщил журналистам во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

«На этой неделе завершаем первый этап поставок», — отметил Шугаев, подчеркнув, что «желающих купить С-400 не убавлялось» после заявлений США об исключении Турции из программы производства F-35.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.