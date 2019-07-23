Россия завершит первый этап поставок С-400 Турции на этой неделе — ФСВТС

Первый этап поставок Турции зенитных ракетных систем С-400 завершится на этой неделе, сообщил журналистам во вторник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
«На этой неделе завершаем первый этап поставок», — отметил Шугаев, подчеркнув, что «желающих купить С-400 не убавлялось» после заявлений США об исключении Турции из программы производства F-35.
В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.
Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.