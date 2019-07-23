Турция стремится увеличить товарооборот с Узбекистаном до $2 миллиардов

Правительство Турции надеется довести ежегодный товарооборот с Узбекистаном до 2 миллиардов долларов. Об этом заявил в понедельник вице-президент Фуат Октай, выступая на приеме, организованном посольством Узбекистана в Анкаре.

«Как вам известно, благодаря нашим усилиям за первые пять месяцев 2019 года торговый оборот между нашими странами достиг 900 миллионов долларов. Мы уверены, что к концу года этот показатель возрастет до 2 миллиардов долларов, нами предпринимаются шаги в этом направлении», — отметил Октай.

На мероприятии присутствовал вице-премьер Узбекистана Эльёр Ганиев, который возглавляет делегацию, прибывшую в Анкару для участия в заседании Совместной экономической комиссии Турция-Узбекистан.

Ганиев, в свою очередь, подчеркнул, что прибытие в Турцию для участия в заседании Совместной экономической комиссии Турция-Узбекистан столь представительной делегации является свидетельством взаимного интереса обеих стран к тесному сотрудничеству в экономической сфере.

Октай также выразил уверенность, что визит узбекской делегации внесет значимый вклад в дальнейшее укрепление связей между двумя дружественными и братскими странами.

Наряду с Россией, Китаем, Казахстаном и Южной Кореей, Турция является одним из пяти крупнейших торговых партнеров Узбекистана.