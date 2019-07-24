Газопровод «Турецкий поток» может быть введен в строй в декабре

Строительство приемного терминала Кыйыкёй в рамках реализации проекта газопровода «Турецкий поток», по которому российский газ будет транспортироваться в Турцию, а далее — в Европу, завершено на 90%.

После завершения строительства приемного терминала в Кыйыкёе газопровод «Турецкий поток» будет готов к эксплуатации.

Ожидается, что реализация проекта строительства «Турецкого потока» внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Турции, которая сможет стать крупным газовым хабом региона.

То, что строительство приемного терминала почти завершено, означает, что «Турецкий поток» может быть введен в строй уже в декабре 2019 года.

Проект строительства газопровода является стратегическим для Турции, так как изменит ее положение на глобальном энергетическом рынке.

Морской участок газопровода состоит из двух параллельных ниток, проходящих по дну Черного моря. Он начинается у российского города Анапа и выходит на берег западнее Стамбула, у населенного пункта Кыйыкёй.

Далее одна нитка газопровода по суше соединит морской участок с существующей газотранспортной системой Турции у города Люлебургаз. Вторая нитка пройдет до своей конечной точки на границе Турции и ЕС.

По первой нитке в Турцию ежегодно будет транспортироваться 15,75 миллиарда кубометров газа в год, предназначенные для турецких потребителей.

Строительством трубопровода, являющегося продолжением первой нитки «Турецкого потока», занимается турецкая компания BOTAŞ. Вторую нитку газопровода достраивает TürkAkım Gaz Taşıma AŞ — совместное предприятие BOTAŞ и российского «Газпрома».

Греция и Болгария конкурируют по вопросу маршрута второй нитки «Турецкого потока», по которой российский газ через Турцию пойдет в Европу. В последнее время выросла вероятность того, что маршрут второй нитки пройдет по территории Болгарии.

«Турецкий поток» будет способствовать развитию сотрудничества Турции и РФ

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Олег Аксютин сказал агентству «Анадолу», что строительство инфраструктурных объектов по «Турецкому потоку» завершено на 99%.

«Строительство морских ниток, соединяющих два берега Черного моря, полностью завершено. Реализация морской части проекта завершена в рекордно короткие сроки», — отметил Аксютин.

По его мнению, это является замечательным достижением для такого технически сложного проекта.

«Строительство газопровода на суше в Турции ведется в график и сроки, которые определены проектом. Помимо этого, газопровод соответствует наиболее строгим экологическим стандартам и нормам. Уверены, что до конца декабря газопровод будет готов к вводу в эксплуатацию», — заявил он.

Аксютин выразил уверенность в том, что «Турецкий поток» в течение долгого времени будет обеспечивать энергобезопасность Турции и Европы, способствовать развитию сотрудничества Анкары и Москвы.