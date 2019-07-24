Узбекистан начал переговоры о вступлении в ВТО

Представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Улугбек Лапасов встретился с гендиректором Всемирной торговой организации (ВТО) Роберту Азаведу и передал ему меморандум о внешней торговле, что, по мнению главы ВТО, знаменует начало официального переговорного процесса по вступлению республики в эту организацию.

Сообщение об этом в среду разместила на своем сайте пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.

«Роберту Азаведу заверил, что представители секретариата (ВТО) окажут всю необходимую помощь и поддержку Узбекистану в данном процессе, включая успешное проведение очередного заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО в 2019 году», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Азаведу особо отметил, что Узбекистан впервые за 15 лет подготовил официальный документ для представления его странам — членам ВТО.